06 Giu 2023

Battute sessiste in diretta tv durante il Gp di F1 a Barcellona, la condanna della Cpo Fnsi

«In un momento grave come l'attuale, in cui la cronaca ci pone sotto gli occhi fatti di inaudita gravità, la caduta di linguaggio in un ambito sportivo di grande seguito si rivela particolarmente dannosa», rileva la Commissione.

La Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana condanna l'episodio accaduto in diretta tv, domenica 4 giugno 2023, su Sky, da Barcellona, in occasione del Gran Premio di Formula Uno.



«Il siparietto di doppi sensi tra Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, ex piloti, ora commentatori per Sky, ha messo in imbarazzo Federica Masolin, giornalista inviata di Sky. Non solo, in un momento grave come l'attuale, in cui la cronaca ci pone sotto gli occhi fatti di inaudita gravità, la caduta di linguaggio in un ambito sportivo di grande seguito si rivela particolarmente dannosa. Sarebbe al contrario opportuno – rileva la Cpo – che la narrazione sportiva si sforzasse di allontanare sempre di più cliché sessisti, generatori di modelli culturali retrogradi e pericolosi, per contribuire a creare un sistema valoriale da condividere con le nuove generazioni».



A quanto apprende la Cpo Fnsi, «Sky avrebbe già preso provvedimenti nei confronti dei due commentatori, sospendendoli per il prossimo Gp, segno – conclude la Commissione – della gravità dell'accaduto».