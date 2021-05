Il Giornale, il Cdr chiede un nuovo direttore «adeguato alla sfida con la concorrenza»

In una nota pubblicata all'indomani dell'addio ufficiale di Alessandro Sallusti, i rappresentanti sindacali si rivolgono anche a chi sarà chiamato a guidarli. «Ti aspetta un compito impegnativo, perché questa testata ha un patrimonio da difendere. La nostra fiducia non sarà scontata», scrivono fra l'altro.

«La redazione del Giornale, con professionalità e senso di responsabilità, ha assecondato il management dell'azienda durante questo difficile cambio di direzione, evitando sia di polemizzare per la particolare strategia di comunicazione adottata, sia di dar seguito a inevitabili gossip e alle piccole provocazioni della rete». Lo scrive il Comitato di redazione del Giornale in una nota pubblicata sull'edizione di oggi, lunedì 17 maggio, del quotidiano.



«Abbiamo continuato a produrre il Giornale migliore possibile, esattamente come abbiamo fatto per tutti i mesi a precedere, nonostante la 'solidarietà', il trasloco e la difficile situazione di smartworking emergenziale. I risultati si sono visti, anche in termini di copie recuperate in edicola (cosa di cui ringraziamo i lettori). Ora, passato lo choc – prosegue il Cdr – siamo fiduciosi del fatto che azienda e proprietà compiranno tutti i passi giusti per scegliere e fornirci un nuovo direttore, adeguato alla sfida con la concorrenza. E al nuovo direttore parliamo fin da subito: ti aspetta un compito impegnativo, perché questa testata ha un patrimonio da difendere. Un marchio portatore di una tradizione prestigiosa, i suoi lettori fedeli e attenti, una redazione che ha saputo affrontare le sfide più impegnative, le stesse che ora attendono anche te, verso il 50esimo compleanno del Giornale, al quale mancano tre soli anni».



«Ecco perché, per rispetto di questa storia e all'indomani dell'uscita improvvisa del precedente direttore – appresa su internet e rimasta in sospeso per 24 ore contro ogni consuetudine – la nostra fiducia a te non sarà scontata. Dipenderà dal tuo impegno per valorizzare questo patrimonio e per difenderlo da ogni insidia; dalla tua capacità di traghettare il Giornale in un mercato editoriale che cambia con nuove tecnologie; e dal tuo impegno a tutelare l'organico di una redazione che si è fortemente spesa per la salvaguardia dell'azienda e dell'informazione dei lettori, e lo ha fatto nell'unico modo possibile: incrementando la produttività a fronte dei pesanti sacrifici economici e numerici richiesti dall'azienda negli ultimi due anni», conclude il Comitato di redazione del Giornale. (Adnkronos)