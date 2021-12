Carlo Bartoli, nuovo presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

01 Dic 2021

Carlo Bartoli nuovo presidente del Cnog. Gli auguri di buon lavoro della Fnsi

Classe 1955, alla guida dell'Ordine della Toscana dal 2010 al 2018, è stato anche presidente dell'Ast, componente del Cdr del Tirreno, consigliere nazionale Fnsi e consigliere generale Inpgi. Segretaria è stata eletta Paola Spadari, vicepresidente Angelo Baiguini, tesoriere Gabriele Dossena.

Carlo Bartoli è il nuovo presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'elezione nel corso della riunione di insediamento del nuovo Consiglio dopo le elezioni di ottobre-novembre. A Bartoli sono andati i voti di 34 consiglieri nazionali. Il presidente uscente, Carlo Verna, ha raccolto 22 preferenze.



Classe 1955, giornalista professionista dal 1981, alla guida dell'Ordine della Toscana dal 2010 al 2018, Bartoli è stato presidente dell'Associazione Stampa Toscana dal 2001 al 2006, componente del Comitato di redazione del Tirreno, consigliere nazionale della Fnsi e consigliere generale dell'Inpgi.



Laureato in Filosofia, docente di Comunicazione giornalistica all'Università di Pisa, è anche autore di saggi sul giornalismo, con particolare attenzione alla deontologia applicata al mondo digitale e all'etica dell'informazione.



Alla carica di segretaria del Consiglio nazionale è stata eletta Paola Spadari, presidente uscente dell'Ordine del Lazio, prima giornalista a ricoprire questo incarico. Vicepresidente è stato eletto Angelo Baiguini, nuovo tesoriere è Gabriele Dossena, già presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.



«Auguri di buon lavoro a Carlo Bartoli. È giunto il momento – è l'auspicio della Fnsi – che gli enti della categoria facciano fronte comune per affrontare insieme le sfide di una professione e di un mercato del lavoro in profonda trasformazione. In un ritrovato spirito unitario, è necessario mettere il governo e, soprattutto, gli editori di fronte alle loro responsabilità».