Caso camici, il Cdr del Tg1 a Salvini: «Seguire una vicenda di rilevanza pubblica è un dovere»

Il segretario della Lega attacca i giornalisti accusandoli di agire in modo deliberatamente falso nella rappresentazione dei fatti. «Che usi la citazione di un aforisma di Mark Twain non rende la cosa meno grave», rilevano i rappresentanti sindacali.

«Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca di nuovo Tg1 accusandolo di agire in modo deliberatamente falso nella rappresentazione giornalistica dei fatti legati ai camici della Regione Lombardia e al suo presidente Attilio Fontana. Il fatto che Salvini usi un espediente letterario (la citazione di un aforisma di Mark Twain sul vero e il falso nell'informazione) non rende la cosa meno grave».



Ad affermarlo, in una nota, è il Comitato di redazione del Tg1, che «ritiene fortemente denigratorio il comportamento del senatore Salvini nei confronti di una testata storica che è e resterà presidio fondamentale di democrazia e libertà».



«Seguire con serietà e scrupolo giornalistico un caso di rilevanza pubblica – conclude il Cdr del Tg1 - non è solo un diritto, ma un dovere del servizio pubblico». (Ansa)