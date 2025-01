Un momento del Congresso Usigrai

16 Gen 2025

Usigrai e Cdr Giornale Radio Rai: «Da 'Il Tempo' inaccettabile strumentalizzazione»

I rappresentanti dei giornalisti: «Interventi di natura sindacale, espressi all'interno di un congresso nazionale, sono stati usati per mettere in dubbio la credibilità di una collega le cui parole vengono distorte per contestare una legittima posizione sindacale».

«L'esecutivo Usigrai e il Cdr a maggioranza del Giornale Radio contestano il grave uso strumentale fatto dal quotidiano “Il Tempo” del dibattito congressuale Usigrai. Dibattito intenso e vivace nel quale sono state evidenziate criticità e punti di forza di ogni testata. “Il tempo”, in un articolo con varie imprecisioni, si concentra però solo sull’intervento della collega Valeria Volatile - delegata del Giornale Radio ed eletta nella commissione Pari Opportunità - sulla linea editoriale dell’attuale direttore della sua testata». Così l’Usigrai in una nota diffusa giovedì 16 gennaio 2025.



«Peraltro – prosegue il comunicato - titola su liste di proscrizione e anatemi - da noi mai lanciati - estranei alla tradizione e alla storia del nostro sindacato e dall’Usigrai sempre avversati e condannati con forza a prescindere dalla provenienza politica».



L'esecutivo Usigrai e il Cdr a maggioranza del Giornale Radio concludono: «È inaccettabile che interventi di natura sindacale, espressi all'interno di un congresso nazionale, vengano usati per mettere in dubbio la credibilità di una collega le cui parole vengono distorte per contestare una legittima posizione sindacale».