Matteo Ricci ai microfoni di Far West (Foto: streaming da raiplay.it)

14 Giu 2025

Pesaro, Fnsi e Sigim: «Educazione verso i giornalisti che lavorano è civiltà, Ricci ha peccato»

L'ex sindaco ha accusato la collega di Far West che lo intervistava di essere «al servizio di Fratelli d'Italia». Il sindacato esprime solidarietà alla redazione. E al parlamentare di FdI Filini, che l'aveva «tirata per la giacca», la Fnsi ricorda: «La libertà di informazione non conosce parte politica. Farebbe meglio in Vigilanza ad occuparsi della governance Rai che ancora manca».

«L'educazione nei confronti dei giornalisti che pongono domande facendo il loro mestiere è civiltà. E in questo Matteo Ricci ha gravemente peccato. La libertà di informazione non conosce parte politica, bene ricordarlo a tutti». Così Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato giornalisti marchigiani all'indomani della puntata del 13 giugno 2025 della trasmissione Far West di Rai 3 in cui l'ex sindaco di Pesaro accusava la cronista che lo stava intervistando di essere «al servizio di Fratelli d'Italia».



Sulla vicenda era intervenuto anche il deputato di FdI Francesco Filini, capogruppo in Commissione di vigilanza Rai, sollecitando «parole di condanna per queste affermazioni» dalla Federazione della Stampa, dall'Ordine dei giornalisti e dalle rappresentanze sindacali della Rai.



«Esprimiamo la solidarietà del sindacato ai colleghi di Far West. Dopodiché - proseguono Fnsi e Sigim - al parlamentare di Fratelli d'Italia Filini ricordiamo che la Fnsi non ha bisogno di essere tirata per la giacca: per noi che siamo un sindacato unitario i colleghi hanno tutti gli stessi diritti. Farebbe meglio in Commissione di vigilanza ad occuparsi della governance Rai che ancora manca».