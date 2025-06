Foto: ImagoEconomica by AI MID

09 Giu 2025

Paragon contro il governo italiano, Fnsi: «Situazione inquietante. La procura di Roma ci riceva»

Il sindacato dei giornalisti: «Confidiamo in una indagine estremamente rigorosa e senza sconti per accertare la verità e confermiamo la nostra fiducia nei confronti della magistratura, che ora è chiamata a fare chiarezza, alla luce di queste gravi rivelazioni, anche sulle reali circostanze che hanno provocato la risoluzione del contratto di utilizzo dello spyware».

Nuovo colpo di scena sul caso Paragon. Come riporta Fanpage, lunedì 9 giugno 2025, l'azienda che produce e vende lo spyware Graphite ha dichiarato di aver rescisso tutti i suoi contratti con il governo italiano dopo il rifiuto di quest'ultimo di collaborare a verifiche e controlli per appurare chi avesse spiato il direttore del giornale online, Francesco Cancellato, e come.



«L'azienda - si legge in una nota ripresa da Fanpage - ha offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare se il suo sistema fosse stato usato contro il giornalista in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali», ma «poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha rescisso i suoi contratti in Italia».



«Una situazione inquietante», rileva la Federazione nazionale della Stampa italiana.



«Confidiamo in una indagine estremamente rigorosa e senza sconti per accertare la verità - aggiunge la Fnsi - e torniamo a chiedere alla procura della Repubblica di Roma, alla quale abbiamo presentato esposto-denuncia con il supporto legale dell'avvocato Giulio Vasaturo, di essere ricevuti al più presto, a conferma della nostra fiducia nei confronti della magistratura, che ora è chiamata a fare chiarezza, alla luce di queste gravi rivelazioni, anche sui rapporti fra Paragon e le autorità di governo e sulle reali circostanze che hanno provocato la risoluzione del contratto di utilizzo dello spyware».