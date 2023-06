Un momento dell'incontro a ReiTv

16 Giu 2023

Catania, Costante visita le redazioni di ReiTv e La Sicilia

La segretaria generale della Fnsi, con i rappresentanti dell’Assostampa, ha incontrato anche il Cdr e i vertici dell’azienda che controlla il quotidiano.

La segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, accompagnata dal direttore della Federazione, Tommaso Daquanno, giovedì 15 giugno 2023 è stata a Catania per visitare i colleghi di due importanti realtà editoriali locali dell'emittenza televisiva e della carta stampata.



Il primo appuntamento è stato con i colleghi di ReiTv, emittente regionale in crescita nel panorama giornalistico catanese vista la passione della redazione e dell'editore. Poi Costante ha incontrato i colleghi del quotidiano La Sicilia, che a fronte di sforzi non comuni e di un impegno comunque ripagato dai dati di settore, devono confrontarsi con la crisi della carta stampata. La visita di Alessandra Costante - affiancata dal segretario e dalla presidente regionale di Assostampa, Giuseppe Rizzuto e Tiziana Tavella, dal vicesegretario regionale e componente del Cdr del quotidiano, Concetto Mannisi, nonché dalla segreteria provinciale di Assostampa composta dal segretario Filippo Romeo, da Pierangela Cannone e da Luigi Provini - si è così trasformata in un vero e proprio tavolo sindacale con i vertici dell'azienda, rappresentata da Domenico Ciancio, e il direttore Antonello Piraneo.



A conclusione dell'incontro, in cui è stato posto con decisione l'accento sui diritti dei giornalisti contrattualizzati e dei collaboratori, la segretaria generale ha partecipato a un'assemblea di redazione, cui hanno preso parte anche i colleghi delle redazioni periferiche, collegati da remoto. Costante ha ribadito vicinanza ai lavoratori e attenzione sua personale e della Fnsi verso le vicende del quotidiano La Sicilia, garantendo supporto a tutti i livelli al Cdr e alla redazione, nella speranza che il momento di difficoltà possa essere superato entro il 2023.