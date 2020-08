Fnsi | 04 Ago 2020 CONDIVIDI:

Chiusura estiva: uffici e sito della Fnsi in ferie dal 5 al 26 agosto

Si informano gli utenti che gli uffici della Federazione nazionale della Stampa italiana resteranno chiusi per le ferie estive da mercoledì 5 a mercoledì 26 agosto 2020. Riapriranno con i consueti orari giovedì 27 agosto.

Si informano gli utenti che gli uffici della Federazione nazionale della Stampa italiana resteranno chiusi per le ferie estive da mercoledì 5 agosto a mercoledì 26 agosto 2020. L'attività riprenderà regolarmente giovedì 27 agosto, con i consueti orari.



In concomitanza con la chiusura degli uffici della Federazione, anche la redazione di fnsi.it andrà in ferie. Fino alla riapertura saranno sospesi gli aggiornamenti del sito web e dei profili social e l'invio della newsletter quotidiana.



Anche nel periodo di chiusura sarà comunque garantita ai lettori la copertura di eventuali notizie di particolare rilevanza per la categoria.



La redazione augura alle giornaliste e ai giornalisti italiani buone ferie.