Il programma delle celebrazioni

18 Set 2024

Conselice, il 1° ottobre la celebrazione per il XVIII anniversario del Monumento alla libertà di stampa

All’appuntamento parteciperà anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, accompagnata dal presidente dell’Associazione della Stampa Emilia-Romagna, Paolo Maria Amadasi.

Martedì 1° ottobre 2024 ricorre il XVIII anniversario del Monumento alla libertà di stampa di Conselice. Alle celebrazioni, accompagnata dal presidente dell’Associazione della Stampa Emilia-Romagna, Paolo Maria Amadasi, parteciperà anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.



Con loro, a ricordare i giornalisti, i tipografi e le staffette uccisi dai nazifascisti, ci saranno, tra gli altri, Andrea Sangiorgi (neosindaco di Conselice), l’inviato speciale di Repubblica Paolo Berizzi (presidente dell’Osservatorio per la libertà di stampa), Matteo Pucciarelli (giornalista di Repubblica) e Jule Busch (giornalista del quotidiano online “Il Giunco”). Oltre a Renzo Savini, presidente provinciale per Ravenna dell’Anpi. A Pucciarelli e Busch sarà consegnato un riconoscimento speciale.



Nell’occasione, a 10 anni dalla scomparsa, sarà commemorata la figura di Camillo Galba, che fortemente volle il monumento alla libertà di stampa e che fu presidente per due mandati di Aser. A seguire l’Aser consegnerà il tradizionale premio ‘Camillo Galba’ all’Istituto Comprensivo ‘F. Foresti’ di Conselice e Lavezzola.



L’appuntamento è in piazza Libertà di Stampa a partire dalle 10. La sera precedente, lunedí 30 settembre, alle 20.45, nell’auditorium di Conselice, saranno presentati i libri “Il ritorno della bestia”, di Paolo Berizzi, e “Guerra alla guerra”, di Matteo Pucciarelli. Dialogherà con gli autori Vittorio Pastanella, presidente del collegio dei probiviri Aser.