La campagna per la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente 2024 (Foto: who.int)

16 Set 2024

'IA e diagnosi corretta: per la cura delle persone e contro la disinformazione', il 17 settembre seminario a Roma

Prevista anche la tavola rotondo sul tema 'La divulgazione medico-scientifica e il giornalista artificiale', con Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; Assunta Currà, presidente Gus Nazionale; Manuela Biancospino, presidente Gus Lazio; Vittorio Roidi, presidente Consiglio di disciplina Odg Lazio; Fabio Squillante, giornalista ed editore Agenzia Nova.

'Intelligenza Artificiale e la diagnosi corretta: per la cura e la sicurezza delle persone e contro la disinformazione'. Questo il titolo del seminario in programma a Roma martedì 17 settembre 2024, Giornata mondiale per la sicurezza del paziente, e organizzato in collaborazione con il Policlinico Umberto I e l'Università la Sapienza.



L'appuntamento è per le 9 all'Aula di Patologia Generale dell'ateneo capitolino (viale Regina Elena 324). Fra i relatori attesi Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice Sapienza; Francesco Rocca, presidente Regione Lazio; Fabrizio d'Alba, Direttore Generale AOU Policlinico Umberto I; Maria Augurusa, Direttore Sanitario AOU Policlinico Umberto I; Gioia Amadei, Direttore Amministrativo AOU Policlinico Umberto I; Guido D'Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio; Domenico Alvaro, Preside Facoltà di Medicina e Odontoiatria la Sapienza; Paolo Villari, Preside Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma.



«Durante la giornata i professionisti dell'informazione e quelli del mondo medico-scientifico avranno la possibilità di confrontarsi sulle luci ed ombre dell'intelligenza artificiale», anticipano gli organizzatori.



E infatti nel corso della giornata è prevista anche una tavola rotonda sul tema 'La divulgazione medico-scientifica e il giornalista artificiale'. Moderati da Manuela Astrologo, Comunicazione-Urp e Ufficio Stampa AOU Policlinico Umberto I, intervengono Manuela Biancospino, Presidente GUS Lazio; Alessandra Costante, Segretaria Generale Federazione nazionale della Stampa italiana; Assunta Currà, Presidente GUS Nazionale; Vittorio Roidi, Presidente Consiglio di Disciplina OdG Lazio; Fabio Squillante, giornalista ed editore Agenzia Nova.