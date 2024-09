Il giornalista Mauro De Mauro (Foto: biografieonline.it)

11 Set 2024

A Palermo due giorni dedicati alla memoria di Mauro De Mauro

Il giornalista de ‘L’Ora’ è scomparso mentre faceva rientro a casa il 16 settembre 1970. Il suo corpo non venne mai trovato.

A 54 anni dalla misteriosa scomparsa del giornalista de 'L'Ora' Mauro De Mauro, i cronisti siciliani non dimenticano una delle pagine più oscure del recente passato. L'Associazione siciliana della stampa, assieme al Gruppo Cronisti e l'Associazione nazionale Magistrati Palermo, in collaborazione con la VIII circoscrizione comunale di Palermo, organizza tre momenti di riflessione sul giornalista scomparso mentre faceva rientro a casa il 16 settembre 1970. Il suo corpo non venne mai trovato. De Mauro era impegnato sia a svelare i segreti di Cosa Nostra quanto quelli collegati alla morte di Enrico Mattei.



Il primo appuntamento con il ricordo De Mauro si terrà lunedì 16 settembre, alle 9.30, in viale delle Magnolie, luogo in cui fu sequestrato. Saranno presenti Giuseppe Tango presidente della sezione Anm di Palermo, il prefetto Massimo Mariani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Giuseppe Tango, presidente della sezione di Palermo della Anm, Roberto Leone, vicesegretario regionale vicario dell'Associazione siciliana della stampa, Leandro Salvia vicesegretario Assostampa Palermo, Claudia Brunetto segretaria Gruppo Cronisti, Claudia Mirto presidente Gruppo giornalisti pensionati, Roberto Gueli presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Franca De Mauro figlia del giornalista scomparso, Sergio Buonadonna giornalista de 'L'Ora' e amico di De Mauro, Francesco Sala scrittore e regista autore di 'Sparire a Palermo. Il caso De Mauro'. A seguire, nella sede della VIII circoscrizione, il presidente Lorenzo Croce terrà una seduta straordinaria per ricordare la scomparsa di De Mauro.



Il secondo momento di ricordo è fissato per martedì 17 settembre, alle 9.30, in via Pietro D'Asaro luogo in cui, poche ore dopo la denuncia della scomparsa, venne ritrovata l'auto di De Mauro. Qui la VIII circoscrizione apporrà una targa alla sua memoria. Per Assostampa Sicilia ci sarà il vicesegretario vicario Roberto Leone e la presidente del Consiglio regionale Tiziana Tavella, per il Gruppo Cronisti Mario Pintagro, Sergio Buonadonna e Francesco Sala. Alle 17, alla Biblioteca centrale della Regione, le due giornate dedicate alla memoria ed alla ricerca della verità si concluderanno con la presentazione di 'Sparire a Palermo. il caso De Mauro' del regista, autore e scrittore Francesco Sala. Gli interventi, coordinati dalla presidente di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella, saranno aperti da Margherita Perez, direttrice della Biblioteca, e da Giuseppe Rizzuto, segretario regionale di Assostampa. Dopo Sala, sono previsti gli interventi del vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia Roberto Leone e del giornalista e scrittore Sergio Buonadonna. Contemporaneamente sarà possibile visitare una mostra dedicata al cronista de 'L'Ora' con documenti custoditi all'interno della Biblioteca Regionale. (Adnkronos, 11 settembre 2024)