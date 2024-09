Trieste, dal 6 all’8 settembre la X edizione del Link MediaFestival

06 Set 2024

Nella manifestazione, che ha il patrocinio della Federazione nazionale della Stampa italiana, verranno affrontati vari aspetti del giornalismo.

Dal 6 all’8 settembre 2024 torna Link, il festival del giornalismo giunto alla decima edizione. La manifestazione, che ha il patrocinio della Fnsi e che si svolgerà a Trieste in piazza dell’Unità, offrirà un programma ricco di eventi. Si affronteranno vari aspetti del giornalismo, da quello sportivo al lavoro degli inviati della Rai. Inoltre, verranno affrontate le sfide del reportage sui conflitti in corso e le dinamiche della vita post-Brexit in Gran Bretagna, con particolare attenzione all'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro giornalistico.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo è disponibile sul sito web del Link MediaFestival.