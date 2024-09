La presentazione del progetto #ComeTiSenti nella sede della Fnsi nel maggio 2024

05 Set 2024

#ComeTiSenti: presentazione del progetto il 27 settembre ad Atene

L’appuntamento è per le 15:30 nell’ambito dell’evento di comunità dello European Press Prize, uno dei più prestigiosi premi giornalistici a livello europeo, nel contesto del forum internazionale di giornalismo iMEdD.

Il 27 settembre 2024 ad Atene verrà presentato il progetto #ComeTiSenti per promuovere la salute mentale nel giornalismo italiano, durante l’evento di comunità dello European Press Prize, uno dei più prestigiosi premi giornalistici a livello europeo, nel contesto del forum internazionale di giornalismo iMEdD.



Il panel “Rethinking journalists’ mental well-being” sarà dedicato proprio ad alcuni progetti di supporto al benessere dei giornalisti, per cercare di capire quali sono le principali sfide, cosa si sta già facendo e cosa è possibile fare oltre le soluzioni oggi esistenti.



Tra gli ospiti ci saranno Alice Facchini, giornalista freelance, che ha recentemente realizzato per IrpiMedia la prima inchiesta sulla salute mentale dei giornalisti freelance in Italia, Iliana Papangeli, direttrice di Solomon (Grecia), che ha pubblicato un’indagine su giornalismo e salute mentale nel 2022, e lo psicologo Duarte Rolo dell’università di Lisbona, che ha condotto una ricerca sulle condizioni di lavoro per il sindacato portoghese Sindicato Dos Jornalistas. A moderare ci sarà Elena Ledda, coordinatrice dell’Europa meridionale del Progetto Oasis, sulla sostenibilità dei media digitali indipendenti in Europa. L’appuntamento è alle 15:30 a Peiraios 260, Atene.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito web del progetto #ComeTiSenti.