La locandina dell’evento

03 Set 2024

La terza edizione di #Makenews l’8 settembre alla Certosa di Pontignano

A dialogare con la regista e attrice Daniela Morozzi saranno i giornalisti Valerio Cataldi, Giulia Bosetti e Francesca Mannocchi.

«Domenica 8 settembre 2024 alle ore 21 partecipiamo e promuoviamo la Terza edizione di #Makenews alla Certosa di Pontignano uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia, immerso nel Chianti a pochi chilometri da Siena». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Associazione Carta di Roma.



Il comunicato prosegue: «In un panorama informativo sempre più caratterizzato da una tendenza eurocentrica, una costante sotto rappresentazione di alcuni contesti geografici e tematici, tre autorevoli voci giornalistiche da sempre impegnate in prima linea dialogheranno con la regista e attrice Daniela Morozzi: Valerio Cataldi, corrispondente Rai per l’Africa Sub-Sahariana e presidente dell’associazione Carta di Roma, Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta di Rai News 24, e Francesca Mannocchi, giornalista freelance e scrittrice. Introducono l’incontro Anna Meli, presidente di Cospe, e Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana».



L’evento è promosso da Associazione Carta di Roma, Cospe onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni in collaborazione con Cesvot e Certosa di Pontignano, con il supporto di 8perMille della Chiesa Valdese e con il patrocinio dell’associazione Articolo 21, della Federazione nazionale della Stampa italiana, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dell’Odg della Toscana.