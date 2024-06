Un momento dell'incontro in Fnsi

21 Giu 2024

Giornata della Musica, evento dell'Arci in Fnsi: «Riabitare le piazze»

Presentati in sala Tobagi gli oltre 120 festival estivi promossi dall'associazione in tutta Italia.

In occasione della Giornata della Musica, Arci nazionale ha presentato venerdì 21 giugno 2024 la nuova mappatura dei festival estivi 2024, contandone più di 120 in tutta Italia. L'occasione è stata l'incontro 'Una moltitudine di spazi e festival per la promozione musicale diffusa', che si è tenuto nella sede della Fnsi con la partecipazione di artisti, giornalisti, ricercatori, esponenti del terzo settore e della politica.



Nell'ambito dell'iniziativa, Carlotta Contina ha presentato gli esiti dell'indagine 'Essere Moltitudine', curata per Arci da cheFare, che ha evidenziato la mole di attività culturali promosse dai 420 centri culturali coinvolti, come anche il grande numero di volontari impiegati.



Walter Massa, presidente nazionale di Arci, e Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, hanno ribadito la chiara dimensione no profit di queste realtà, rimarcando la necessità di scongiurare l'inclusione nel campo Iva dei circoli.



Durante la conferenza è poi emerso più volte - negli interventi di Chiara Colli e Alberto Bebo Guidetti - il ruolo di circoli e Festival nella diversificazione dell'offerta culturale, nella capacità di dare spazio a scene musicali altrimenti invisibili.



«Questa moltitudine di spazi e programmazioni - ha affermato Marco Trulli, responsabile Cultura e Giovani di Arci nazionale - vanno riconosciuti e sostenuti per l'eccezionale lavoro di animazione territoriale. Servono misure di sostegno dei live club già a partire dal Codice dello spettacolo dal vivo, vista la capacità di queste realtà di portare la musica e l'offerta culturale fino ai margini del Paese».



A portare il saluto della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante, è stato Maurizio Di Schino, componente della giunta esecutiva, che ha ricordato come la sede della Fnsi sia «la casa comune anche di tutte le realtà che hanno una funzione sociale e che si prefiggono alleanze educative e costruzione di relazioni. Anche le giornaliste e i giornalisti – ha rilevato – fanno parte della comunità educante. L'alleanza fra Fnsi e realtà come l'Arci per 'riabilitare le piazze', per 'essere moltitudine', ognuno nel suo ruolo, può contribuire al linguaggio del dialogo e dell'inclusione».



PER APPROFONDIRE

Sul sito web dell'Arci sono disponibili l'elenco dei festival e i dati dell'indagine 'Essere Moltitudine'.