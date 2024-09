La locandina della conferenza stampa

12 Set 2024

I diritti umani in Iran due anni dopo la morte di Mahsa Amini: il 16 settembre incontro in Fnsi

L’evento è promosso da Amnesty International Italia. Tra i relatori ci sarà anche il presidente del sindacato dei giornalisti, Vittorio di Trapani.

"La situazione dei diritti umani in Iran due anni dopo la morte di Mahsa Jina Amini e l’inizio della protesta di 'Donna Vita Libertà'": è questo il titolo della conferenza stampa promossa da Amnesty International Italia e che si svolgerà lunedì 16 settembre alle 10 nella sala 'Walter Tobagi' della sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma.



Ad introdurre e moderare il dibattito sarà Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Seguiranno gli interventi di Parisa Nazari e Shady Alizadeh di Woman Life Freedom for Peace and Justice, Sadaf Baghbani (movimento Donna Vita Libertà), Taghi Rahmani (coniuge di Narges Mohammadi, prigioniera di coscienza e premio Nobel per la pace 2023) e Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi.



Si prega di confermare la propria eventuale presenza all'indirizzo email c.bruni@amnesty.it