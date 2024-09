Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica)

18 Set 2024

Editoria, Barachini: «Pronti al confronto sulla riforma. Accogliamo l'istanza della Fnsi e del settore»

Rispondendo alla sollecitazione della segretaria generale Alessandra Costante per un tavolo permanente sull'informazione, il sottosegretario ha annunciato a margine dell'assemblea 2024 di Confindustria di voler «intraprendere a breve un'iniziativa specifica in costante dialogo con il Parlamento».

«Accogliamo l'istanza della Fnsi e le numerose richieste di un confronto ampio sulla nuova riforma di sistema del settore. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che ha già avviato da settimane le interlocuzioni con tutta la filiera editoriale e le rappresentanze sindacali, intende intraprendere a breve un'iniziativa specifica in costante dialogo con il Parlamento». Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, a margine dell'assemblea 2024 di Confindustria rispondendo alla sollecitazione della segretaria della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante, che ieri ha chiesto un tavolo permanente sull'informazione all'esponete dell'esecutivo con delega in materia. (Ansa - Roma, 18 settembre 2024)