L'editore Urbano Cairo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Lug 2024

Cairo Editore, Albina Perri alla direzione del settimanale 'Giallo'

L'incarico dal 9 luglio 2024. Giornalista professionista dal 2002, al settimanale fin dalla fondazione nel 2013, sostituisce Andrea Biavardi, nuovo direttore di 'Oggi'.

Dal 9 luglio 2024 Albina Perri è la nuova direttrice di 'Giallo', il settimanale dedicato a inchieste, approfondimenti e analisi sulle storie, i delitti e i misteri seguiti da tutti gli italiani. Lo rende noto Cairo Editore.



«Ringrazio Andrea Biavardi, che dal 9 luglio assume la direzione del settimanale Oggi, per la passione con cui ha diretto Giallo in questi anni raggiungendo una leadership nel settore e creando una vastissima comunità di lettrici e lettori. Ad Albina Perri e a tutta la redazione di Giallo vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova fase di vita del giornale», dichiara Urbano Cairo.



Albina Perri, nata a Milano, giornalista professionista dal 2002, è al settimanale Giallo fin dalla sua fondazione nel 2013. In precedenza, ha lavorato al quotidiano Libero come capo della cronaca italiana ed è autrice di diversi libri tra cui 'Delitti imperfetti' (Mursia) e 'Il medico dell'Inter e altri delitti' (Typimedia).