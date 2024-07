Carlo Verdelli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Lug 2024

Settimanale Oggi, Carlo Verdelli lascia la direzione

Il giornalista rimarrà nel gruppo Rcs come editorialista del Corriere della Sera. Alla guida del periodico arriverà, dal 9 luglio 2024, Andrea Biavardi.

Carlo Verdelli lascia la direzione del settimanale Oggi a decorrere dall'8 luglio. L'ultimo numero a sua firma sarà quindi quello in edicola l'11 luglio. Lo annuncia in una nota Rcs MediaGroup. «A Carlo Verdelli, che mi ha manifestato la volontà di lasciare la direzione di Oggi, i miei ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto alla guida del settimanale di Rcs», afferma Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup.

«Due anni e mezzo di intenso e proficuo impegno durante i quali, pur in un contesto complesso di mercato, ha rilanciato il giornale arricchendolo di contenuti esclusivi e sviluppando contestualmente il sistema multimediale ad esso collegato. A Carlo Verdelli, che prosegue il suo lavoro nel gruppo Rcs in qualità di editorialista di Corriere della Sera, i migliori auguri di buon lavoro», conclude. (Ansa, 1 luglio 2024)



Andrea Biavardi alla direzione di Oggi. Assumerà l'incarico dal 9 luglio

Andrea Biavardi è stato nominato direttore di Oggi e assumerà l'incarico a decorrere dal 9 luglio. Lo comunica Rcs MediaGroup. Biavardi, che aveva già lavorato al settimanale Oggi durante la direzione di Paolo Occhipinti, e che in precedenza è stato direttore, tra gli altri, de La Nazione e Il Giorno, è in Cairo Editore dal 2002.

«Ad Andrea Biavardi vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante direzione», ha affermato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup. (Ansa, 2 luglio 2024)