Michele Brambilla (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Set 2024

Il Secolo XIX, Michele Brambilla nuovo direttore

Prende il posto di Stefania Aloia, che proseguirà il suo percorso nel gruppo Gedi. Il 29 settembre il passaggio di proprietà del quotidiano ligure dal gruppo Gedi a Blue Media (Msc).

Michele Brambilla sarà il direttore responsabile del Secolo XIX, che dal 29 settembre passa alla nuova proprietà Blue Media (Gruppo Msc). Prende il posto di Stefania Aloia che proseguirà il suo percorso nel gruppo Gedi. Lo comunicano Blue Media e Gedi dopo l'incontro, mercoledì 4 settembre 2024, a Roma, nella sede della Fieg, al quale hanno partecipato anche la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, il Comitato di redazione del Secolo XIX e rappresentanti dell'Associazione Ligure dei Giornalisti.



L'incontro, che - si legge nella nota - ha avuto esito positivo, ha riguardato l'acquisizione da Gedi da parte di Blue Media, neocostituita società, controllata dal Gruppo Msc, del quotidiano genovese e delle testate collegate: Il Secolo XIX del Lunedì, The MediTelegraph, L'Avvisatore Marittimo, Giornale del Ponente Ligure e l'Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti.



Per Blue Media erano presenti all'incontro Simone Gardella e Maurizio Introna, rispettivamente amministratore e direttore generale della società.