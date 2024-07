Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Lug 2024

Editoria, Fnsi: «Pronti al confronto con il Die su una nuova legge di sistema»

La segretaria generale, Alessandra Costante: «Bisogna restituire punti di riferimento al mondo dei media trovando anche il modo di tutelare il giornalismo professionale e l'informazione di qualità».

«La Fnsi è pronta ad accogliere il confronto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria su una nuova legge di sistema in un percorso di collaborazione. In questi anni il mondo dei media ha perso molti punti di riferimento: bisogna restituirglieli trovando anche il modo di tutelare il giornalismo professionale e l'informazione di qualità, agendo su tutte le leve possibili, da quelle legislative a quelle economiche e finanziarie». Così, in una nota, la segretaria generale Alessandra Costante.



«Per la Federazione nazionale della Stampa italiana - prosegue - la tecnologia non è una nemica, ma, ad esempio, una rivoluzione come quella dell'intelligenza artificiale, che deve entrare nella nuova legge per l'editoria, deve essere assolutamente governata e gestita perché non si riveli un boomerang non solo per l'occupazione, ma anche per la libertà dell'informazione e la tenuta democratica del Paese».