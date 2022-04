La locandina dell'evento (particolare)

06 Apr 2022

Corecom Lazio, da 'La Comunicazione ai tempi del Covid' al premio 'Fratelli tutti': doppio evento il 7 aprile

Appuntamento a partire dalle 10 nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale. Dopo il seminario con i contributi di autorevoli rappresentanti dei media, delle istituzioni e del mondo del volontariato, spazio alla consegna dei riconoscimenti ai vincitori del concorso ispirato all'enciclica di papa Francesco.

Si terrà giovedì 7 aprile 2022 nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, il convegno organizzato dal Corecom dal titolo "La Comunicazione sociale ai tempi del Covid-19 – L'approccio dei media al disagio sociale e alle nuove povertà durante la pandemia".



Quale ruolo per gli attori della comunicazione nella promozione dei valori della solidarietà, nel consolidamento della coesione sociale e nella diffusione della cultura dei diritti? Questa la domanda alla quale si propone di rispondere l'evento, che rappresenta anche l'occasione per premiare i giornalisti del Lazio che hanno partecipato al premio "Fratelli tutti 2021", ispirato all'omonima enciclica di papa Francesco, indetto dal Corecom Lazio con il patrocinio della Diocesi di Roma, dell'Aiart - Associazione Cittadini Mediali, dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e dell'Agcom.



Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi e della presidente del Corecom Maria Cristina Cafini, alle 10, l'incontro, strutturato in sessioni, ospiterà i contributi di autorevoli rappresentanti dei media, delle istituzioni e del mondo del volontariato.



A seguire la premiazione dei giornalisti vincitori del premio "Fratelli tutti": Ludovica Jona Lasinio, Lorenza Di Brango, Fausta Speranza, Agnese Palmucci, Gabriele Crispo, Luca Sebastiani, Claudia Torrisi, Wanda Cherubini, Lamberto Rinaldi, Giampiero Castellotti e Valerio Giacoia.



PER APPROFONDIRE

Allegato di seguito il programma dettagliato della manifestazione.