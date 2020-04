Opinioni | 17 Apr 2020 CONDIVIDI:

Coronavirus, Caselli: «L'epidemia non ha fermato la mafia che, anzi, è pronta ad approfittarne»

Per l'ex procuratore, oggi presidente onorario di Libera, «c'è la necessità assoluta di pianificare per tempo forme efficaci di contrasto» degli appetiti della criminalità organizzata. L'intervista di Graziella Di Mambro pubblicata su articolo21.org.

Gian Carlo Caselli (Foto: @Lavialibera)

«Il coronavirus non ha fermato la mafia che, anzi, è pronta ad approfittarne». Così Giancarlo Caselli, in un'intervista ad Articolo 21, in merito al rischio che le organizzazioni criminali possano puntare a mettere le mani sugli aiuti economici previsti per questa emergenza.



«C'è la necessità assoluta di giocare d'anticipo – aggiunge l'ex procuratore, oggi presidente onorario di Libera – sia realizzando al più presto aiuti massicci, sul piano nazionale ed europeo; sia pianificando per tempo forme efficaci di contrasto che incidano sul primo manifestarsi degli appetiti mafiosi».



