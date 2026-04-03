La sede del Corriere della Sera a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Apr 2026

Corriere della Sera, il Cdr: «Bloccare l’inserimento dell’Intelligenza artificiale senza accordo»

I rappresentanti sindacali: «Una mail della Società editrice è stata inviata ai dipendenti di Rcs MediaGroup con le istruzioni per l’utilizzo del nuovo strumento di Ai, Microsoft 365 Copilot Chat. Ma sulla regolazione dell'uso di questi strumenti non è stato ancora firmato nulla».

Il Comitato di redazione del Corriere della Sera «protesta per l’inserimento dell’Intelligenza artificiale in Azienda. Una mail della Società editrice è stata inviata ai dipendenti di Rcs MediaGroup con le istruzioni per l’utilizzo del nuovo strumento di Ai, Microsoft 365 Copilot Chat. Nel testo si fa riferimento a un “programma aziendale Rcs di adozione di nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale”». Ne dà notizia Professionereporter.eu sabato 18 aprile 2026.



Il Cdr chiede il blocco dell’utilizzo dello strumento per i giornalisti, «visto che non è stato firmato alcun accordo sugli Strumenti Ai, tema per il quale abbiamo aperto un tavolo come da mandato dell’Assemblea dei giornalisti del Corriere della Sera».



I rappresentanti sindacali concludono invitando i colleghi «a segnalare qualsiasi comunicazione aziendale relativa all’introduzione dell’Intelligenza artificiale, in quanto non ancora regolata con accordo sindacale». (anc)