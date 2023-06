Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: quirinale.it)

Corriere dell’Umbria, il messaggio di Mattarella per i 40 anni della testata

Il capo dello Stato: « È importante per la nostra democrazia sostenere il giornalismo di qualità».

«È importante per la nostra democrazia sostenere il giornalismo di qualità promuovendo la consapevolezza di un’informazione accurata e che sappia anche contrastare il crescente fenomeno delle false informazioni create ad arte e che, purtroppo, hanno la caratteristica di diffondersi velocemente». Lo si legge in un messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande per i 40 anni che compie, quest’anno, la testata.



Il testo completo del messaggio verrà pubblicato il 13 giugno 2023 sulla prima pagina del quotidiano umbro e sulle prime pagine di tutti gli altri quotidiani del Gruppo Corriere (Corriere di Arezzo e Corriere di Siena) in coincidenza con l’apertura di una settimana di eventi, dal 12 al 18 giugno, con i quali il Corriere dell’Umbria celebrerà a Perugia il suo compleanno.



«Consideriamo il messaggio del Capo dello Stato – ha commentato Casagrande - non solo un onore per la nostra testata, ma un invito a proseguire nel nostro impegno con una maggiore responsabilità verso le comunità dei nostri territori. Un riconoscimento forte e significativo che non è limitato al Corriere dell’Umbria, ma a tutta la stampa locale alla quale apparteniamo con orgoglio».