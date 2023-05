Un momento della cerimonia (Foto: Assostampa Palermo via Facebook)

Strage di Capaci, il ricordo al Giardino della Memoria con Assostampa e Anm

Presenti anche i rappresentanti dei gruppi cronisti e pensionati siciliani e una delegazione di studenti del liceo Danilo Dolci guidata dal preside Matteo Croce. Scoperte le nuove targhe dedicate a Cosimo Cristina e Peppino Impastato.

Due momenti fortemente simbolici, un minuto di silenzio alle 17.58 in memoria delle vittime della strage di Capaci e la scopertura delle nuove targhe dedicate a Cosimo Cristina e Peppino Impastato, hanno caratterizzato la manifestazione "Memoria e verità, i cronisti siciliani raccontano Cosimo Cristina, Peppino Impastato, Ezio Calaciura" al Giardino della Memoria, giovedì 25 maggio 2023. La cerimonia è stata fortemente voluta da Assostampa Sicilia assieme alla sezione di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati ed ai gruppi cronisti e pensionati siciliani.



«Non siamo qui solamente per la memoria – ha detto Clelia Maltese, presidente dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo – ma con l'Associazione Siciliana della Stampa, che ringraziamo, vogliamo realizzare il progetto di trasformare il Giardino della Memoria in un laboratorio per ragazzi. Con l'Assostampa, che dà un contributo fattivo al mantenimento di questo luogo, vogliamo renderlo un punto di formazione. Da semplice luogo della memoria se non diventa un luogo di apprendimento la sua funzione educativa diventa insufficiente. È nei laboratori che si formano i ragazzi di oggi e i cittadini consapevoli di domani».



Dopo il saluto della presidente dell'Anm di Palermo, ad aprire la cerimonia gli interventi della presidente dell'Associazione Siciliana della Stampa Tiziana Tavella e del vicesegretario vicario dell'Assostampa Roberto Leone.



«Abbiamo avuto il piacere – ha esordito Leone – di aprire finalmente agli studenti dell'istituto Danino Dolci quel cancello che l'anno scorso avevano trovato chiuso. I ragazzi avevano girato un video presentandolo al concorso su stampa e legalità denunciando la mancata possibilità di fruire del Giardino della Memoria. Come sottolineato dalla dottoressa Maltese, il Giardino della Memoria è un luogo per accogliere i giovani, coltivare la memoria e renderla attuale».



A dare voce alla memoria dei cronisti uccisi dalla mafia per il loro impegno lo stesso Roberto Leone che ha ricostruito la storia di Ezio Calaciura, cronista agrigentino de L'Ora morto in circostanze misteriose. Quindi Gianluca Caltanissetta, Vincenzo Buonadonna e Francesca La Mattia hanno presentato la storia di Cosimo Cristina, primo cronista siciliano ucciso dalla mafia. Franco Nicastro, consigliere regionale dell'Ordine dei giornalisti, ha ricordato l'esperienza dei cronisti de L'Ora che ha chiuso le pubblicazioni l'8 maggio di 31 anni fa alla vigilia delle stragi di Capaci e via d'Amelio. Non è mancato il ricordo dei tre i cronisti dell'Ora assassinati: Mauro De Mario, Giovanni Spampinato e, appunto, Cosimo Cristina.



Hanno partecipato, fra gli altri, alla "Memoria e verità, i cronisti siciliani raccontano Cosimo Cristina, Peppino Impastato, Ezio Calaciura", l'assessore del comune di Palermo Maurizio Carta, la vice prefetta Anna Aurora Colosimo, il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, il presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca, il procuratore generale di Palermo Lia Sava e i più alti rappresentanti delle forze dell'ordine.



Presente alla cerimonia anche una delegazione di studenti del liceo Danilo Dolci guidata dal preside Matteo Croce. (Da: assostampasicilia.it)