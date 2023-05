Papa Francesco (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Mag 2023

57ª Giornata delle Comunicazioni sociali, papa Francesco ringrazia i giornalisti. «Servite verità e bene comune»

Ricordando il tema scelto per la ricorrenza ('Parlare col cuore'), Bergoglio ha rivolto un saluto agli operatori dell'informazione e «un applauso a tutti i giornalisti».

«Si celebra oggi la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali sul tema 'Parlare col cuore'. È il cuore che ci muove a una comunicazione aperta, accogliente». Lo ha ricordato papa Francesco durante il Regina Caeli, domenica 21 maggio 2023.



«Saluto i giornalisti, gli operatori della comunicazione qui presenti. Li ringrazio per il loro lavoro e auspico che sia sempre al servizio della verità e del bene comune», ha quindi aggiunto Bergoglio, invitando i fedeli in piazza san Pietro a rivolgere «un applauso a tutti i giornalisti».



In mattinata il Pontefice aveva anticipato i temi della Giornata in un tweet: «Non dobbiamo temere di proclamare la verità, anche se a volte scomoda, ma piuttosto di farlo senza carità, senza cuore».



Il messaggio integrale per la 57ª Giornata delle Comunicazioni Sociali, dal titolo "Parlare col cuore. 'Secondo verità nella carità'", è pubblicato qui.