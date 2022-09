Verso la 57ª Giornata delle Comunicazioni Sociali (Foto: comunicazionisociali.chiesacattolica.it)

29 Set 2022

'Parlare col cuore', scelto il tema della 57ª Giornata delle Comunicazioni Sociali

In vista della ricorrenza che si celebrerà nel 2023, papa Francesco invita gli operatori dei media a usare le parole «come un ponte e non come un muro», ad affermare la verità senza disgiungere questo annuncio da uno stile di misericordia, di sincera partecipazione alle gioie e alle sofferenze dell'uomo del nostro tempo.

"Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate" è il tema scelto dal Papa per la 57ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel 2023. «Parlare con il cuore significa "rendere ragione della speranza che è in noi" e farlo con mitezza, utilizzando il dono della comunicazione come un ponte e non come un muro. In un tempo contraddistinto, anche nella vita ecclesiale, da polarizzazioni e dibattiti esasperati che esacerbano gli animi, siamo invitati ad andare controcorrente», sottolinea una nota del Vaticano.



«Non dobbiamo temere di affermare la verità, a volte scomoda, che trova il suo fondamento nel Vangelo ma non dobbiamo disgiungere questo annuncio da uno stile di misericordia, di sincera partecipazione alle gioie e alle sofferenze dell'uomo del nostro tempo. Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, è quanto mai necessario l'affermarsi di una comunicazione non ostile. Una comunicazione aperta al dialogo con l'altro, che favorisca un "disarmo integrale", che si adoperi a smontare "la psicosi bellica" che si annida nei nostri cuori», conclude la nota della Santa Sede. (Ansa)