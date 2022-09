Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze (Foto: @hideandola)

06 Set 2022

Antisemitismo nell'informazione, focus group dell'Università di Firenze

Si cercano giornalisti da invitare a partecipare all'incontro online del 15 settembre promosso nell'ambito del progetto HIDEANDOLA, cofinanziato dalla Commissione europea con l'obiettivo di approfondire il modo in cui il tema viene trattato dai media e nel discorso pubblico.

Focus group con giornalisti sul tema dell'antisemitismo nell'informazione e comunicazione: sono quelli realizzati dall'Università di Firenze per il progetto di ricerca HIDEANDOLA (Hidden anti-Semitism and the communication skills of lawyers and journalists - Antisemitismo nascosto e capacità di comunicazione di avvocati e giornalisti), finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Cerv-2021-equal.



Il prossimo focus group si terrà online il 15 settembre 2022, in orario 16-18. I giornalisti interessati a partecipare possono inviare una mail all'indirizzo giacomo.buoncompagni@unifi.it. In caso di interesse verrà fornito il link per il collegamento. I nomi dei partecipanti non saranno in alcun modo resi pubblici.



Il focus group è una tecnica di ricerca sociale: un gruppo di 6-7 persone, moderato da ricercatori, è invitato a discutere e confrontarsi riguardo al tema della ricerca.



Il progetto ha finora analizzato come i media italiani negli ultimi cinque anni hanno trattato il tema dell'antisemitismo e ora si prefigge di approfondire l'argomento con professionisti che da differenti prospettive contribuiscono alla costruzione del discorso pubblico sul tema.



Nell'ambito di HIDEANDOLA sono anche previste, fra l'altro, attività formative e l'elaborazione di linee guida comunicative condivise da utilizzare per formare i giornalisti.



