Un momento della presentazione del francobollo (Foto: odg.it)

24 Feb 2023

60 anni dell’Ordine dei giornalisti, presentato il francobollo celebrativo

L'immagine dell'emissione filatelica, realizzata da Poste Italiane per rendere omaggio alla professione, è la trasposizione del quadro 'Allegoria sul mondo dei giornali' di Luigi Vigevano.

È stato presentato venerdì 24 febbraio 2023, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il francobollo emesso da Poste Italiane per celebrare il 60esimo anniversario dell'Ordine dei giornalisti.



L'immagine di fondo dell'emissione filatelica, realizzata da Poste Italiane per rendere omaggio alla professione giornalistica, è la trasposizione del quadro "Allegoria sul mondo dei giornali’" realizzato dal pittore milanese Luigi Vigevano nel 2009 per la sede del Consiglio nazionale.



«La sfida di oggi è competere in un mondo dove le notizie arrivano da ogni luogo - ha detto il ministro Adolfo Urso -. È necessario coniugare informazione e responsabilità. Andrebbe affrontato anche il tema della responsabilità per la diffusione dei contenuti in rete via social media, per questo la professione giornalistica è e resta centrale per l'informazione».



Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, la sottosegretaria di Stato Fausta Bergamotto, il dottor Giovanni Machetti, responsabile filatelia di Poste Italiane, Massimo Masullo in rappresentanza dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il presidente del Cnog Carlo Bartoli, che ha commentato: «Dopo sessant'anni l'Ordine svolge ancora un ruolo fondamentale a tutela dell'informazione professionale in grado di affrontare le sfide del futuro e offrire un servizio ai cittadini e alla democrazia».



L'informazione professionale, ha concluso Bartoli, «deve caratterizzarsi soprattutto per accuratezza nel racconto dei fatti e rispetto delle persone, alla ricerca costante di un punto di equilibrio».