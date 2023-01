29 anni fa la tragedia in cui persero la vita Marco Luchetta, Alessandro 'Sasa' Ota e Dario D'Angelo

30 Gen 2023

Mostar, 29 anni fa l'uccisione di Marco Luchetta, Alessandro 'Sasa' Ota e Dario D'Angelo

I tre componenti della troupe Rai di Trieste erano in Bosnia-Erzegovina per testimoniare la tragedia dei bambini assediati dalla guerra.

Sono passati 29 anni dalla strage di Mostar: nella città bosniaca il 28 gennaio 1994 il cessate il fuoco fu violato da un colpo di mortaio che uccise i giornalisti Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo.



I tre componenti della troupe tv della sede Rai di Trieste erano tornati nella Bosnia-Erzegovina assediata, entrando con un convoglio umanitario per testimoniare la tragedia dei bambini del posto: nei mesi precedenti erano stati più volte a Mostar ed erano preparati e attrezzati.



In quei drammatici istanti il loro ultimo gesto fu quello di proteggere la vita di Zlatko, un bambino di 4 anni che stavano per intervistare.



Poche settimane più tardi il mondo del giornalismo fu funestato da un’altra tragedia, quella che costò la vita all’altro triestino Miran Hrovatin e a Ilaria Alpi, uccisi da un agguato a Mogadiscio in Somalia.



Poco dopo quei fatti venne costituita a Trieste la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, che accoglie e sostiene i bambini affetti da malattie non curabili nei loro Paesi d'origine. Dal 1994 la Fondazione ha ospitato più di 2mila tra bambini e loro familiari provenienti dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America, dall'Europa Orientale e penisola balcanica.



“Per non dimenticare Luchetta, Ota e D’Angelo uccisi a Mostar mentre documentavano guerra, massacri, sofferenza dei più piccoli”: con questo tweet il presidente dell’Fnsi Giuseppe Giulietti ha ricordato i tre giornalisti tragicamente scomparsi 29 anni fa.



