Il giornalista Mario Francese (Foto: Twitter @Assostampa)

25 Gen 2023

Palermo, il 26 gennaio cerimonia in ricordo di Mario Francese

Previste due iniziative: una commemorazione al mattino in viale Campania, dove il cronista del Giornale di Sicilia fu ucciso dalla mafia nel 1979, e un convegno nel pomeriggio nella sede dell'Assostampa Sicilia.

L'Associazione Siciliana della Stampa e il Gruppo cronisti siciliani organizzano giovedì 26 gennaio 2023, alle 9, la commemorazione di Mario Francese, cronista giudiziario del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia in viale Campania la sera del 26 gennaio del 1979.



«L'omicidio di Francese – ricorda il sindacato regionale – ha segnato uno spartiacque nella vita pubblica e dell'informazione in Sicilia. Nelle sue inchieste c'è stata la prima intuizione sull'assalto dei corleonesi al vertice di Cosa nostra e poi contro lo Stato».



L'Assostampa invita a partecipare alla manifestazione che avrà luogo in viale Campania, dove una targa ricorda l'omicidio avvenuto 44 anni fa. Sempre giovedì, alle 15, è stato organizzato un corso di formazione sul tema del diritto di cronaca e i limiti posti dalle nuove norme nella sala Orlando Sgarlata in via Francesco Crispi numero 286.



Il tema del corso organizzato con l'Ordine dei giornalisti è "La libertà di stampa e limiti del diritto di cronaca. I rischi e i diritti dei cronisti con la nuova normativa". Relatori: Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana; Clelia Maltese, presidente della sezione di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati; Salvo Palazzolo, inviato di Repubblica che da anni segue le più importanti inchieste giudiziarie in Sicilia; Alberto Spampinato, presidente di Ossigeno per l'informazione. Coordina Roberto Leone, vicesegretario regionale Assostampa.



Previsti in apertura i saluti del presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, Roberto Gueli.



Proseguono, infine, gli interventi al Giardino della memoria di Ciaculli. «La difficile opera di manutenzione in questi ultimi mesi si è concentrata sul ripristino di alcune delle targhe particolarmente danneggiate. Sono state rifatte – rende noto il sindacato – quelle in memoria dei giudici Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte. In questi giorni inoltre sono state realizzate le targhe di Mario Francese, Beppe Alfano e Pippo Fava, uccisi tutti nello stesso mese di gennaio in anni diversi».