Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

11 Gen 2023

'I valori del giornalismo, le sfide dell'informazione', il 20 gennaio convegno a Venezia

Appuntamento alle 15, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, per il primo evento organizzato dall'Ordine nazionale dei giornalisti in occasione del sessantesimo anniversario della legge professionale.

"I valori del giornalismo, le sfide dell'informazione. 1963-2023, 60 anni dell'Ordine dei giornalisti". Questo il titolo del primo evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine in occasione del sessantesimo anniversario della legge professionale (la numero 69 del 1963).



Il convegno si svolgerà venerdì 20 gennaio 2023, dalle 15 alle 18, nella prestigiosa sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a Venezia, città scelta per ospitare l'evento in ricordo del padre della legge professionale, il veneto Guido Gonella, segretario della Democrazia Cristiana, ministro della Giustizia e primo presidente dell'Ordine dei giornalisti.



Dopo i saluti delle autorità e l'introduzione del presidente del Cnog, Carlo Bartoli, previsti gli interventi del professor Ugo De Siervo, costituzionalista e presidente emerito della Corte costituzionale; Ferruccio de Bortoli, giornalista già direttore del Corriere della Sera; Maurizio Pedrazza Gorlero, costituzionalista e professore onorario all'Università di Verona; Luca De Biase, giornalista esperto in nuove tecnologie applicate all'informazione.



Porteranno il saluto del sindacato, il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, e la segretaria del Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto. Ha già confermato la presenza il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.



L'appuntamento è inserito nel programma della formazione professionale (5 crediti) e potrà essere seguito in presenza, iscrivendosi entro il 18 gennaio attraverso la piattaforma www.formazionegiornalisti.it.