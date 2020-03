Associazioni | 15 Mar 2020 CONDIVIDI:

Covid-19, la solidarietà dell'Assostampa ai giornalisti del Corriere dell'Alto Adige in quarantena

Il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige esprime solidarietà e vicinanza al Cdr e a tutti i colleghi del Corriere dell'Alto Adige in quarantena per il Coronavirus. «Questo caso di contagio, al pari degli altri che si sono verificati in tutta Italia – afferma il segretario regionale Rocco Cerone – dimostra che i giornalisti (dipendenti, collaboratori, freelance) sono da considerarsi categorie a rischio, che mettono a repentaglio la loro salute per garantire ai cittadini una corretta e costante informazione, bene primario e irrinunciabile, anche e soprattutto nel bel mezzo di questa drammatica emergenza sanitaria».



Il Sindacato regionale giornalisti auspica che l'azienda metta a disposizione dei colleghi gli strumenti adeguati per il telelavoro.