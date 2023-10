Un momento della giornata

10 Ott 2023

Cpo, insediato il Coordinamento

Si è insediato martedì 10 ottobre 2023 il Coordinamento della Commissione Pari Opportunità della Fnsi, presieduta da Mara Pedrabissi. Su proposta della presidente, accolta all'unanimità da tutte e tutti i componenti, è stata nominata coordinatrice Vanna Palumbo. Dell'esecutivo della Cpo fanno parte Mimma Caligaris, Veronica Deriu, Francesca Forleo, Silvia Garambois, Luigia Ierace, Alessandra Mancuso, Antonella Mariotti.



La riunione è stata preceduta, al mattino, dal corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto “Rewrting The Story”, di Ifj e Università di Padova, su "Donne, media politica. Superare stereotipi di genere e sottorappresentazione delle donne, in via delle elezioni europee 2024", con gli interventi delle docenti Claudia Padovani e Lucia Gloria Vazquez Rodriguez, di Mara Pedrabissi, che ha portato il saluto della segretaria generale Alessandra Costante, del presidente dell'Ordine del Lazio Guido D'Ubaldo, di Mimma Caligaris e Alessandra Mancuso. I lavori sono stati aperti da un intervento del presidente del Consiglio nazionale della Fnsi, Vittorio Di Trapani.



Al pomeriggio la riunione della Cpo che, dopo le nomine, ha analizzato il percorso e le iniziative verso il 25 novembre e i 16 giorni di mobilitazione internazionale contro la violenza di genere. L'obiettivo è creare una rete di eventi, collegando le realtà regionali in una rete che porta in Fnsi, anche su questi temi, la voce dei territori.



La Cpo Fnsi ha mandato un messaggio di saluto e di felicitazioni a Stefania Aloja, prima direttrice del Secolo XIX in 137 anni di storia, invitandola a partecipare a uno dei prossimi incontri.