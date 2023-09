Gallery delle '10 donne in politica più belle di Torino', Cpo Fnsi: «Intervenga l'Ordine»

12 Set 2023

Giornale pubblica la gallery delle '10 donne in politica più belle di Torino'. Cpo Fnsi: «Intervenga l'Ordine»

«Sembra incredibile che una testata che si occupa di cronaca e di politica arrivi a stilare una classifica delle donne che amministrano la cosa pubblica in base all'avvenenza», denuncia la Commissione, che «condanna una narrazione giornalistica contraria al Manifesto di Venezia e al Testo unico dei doveri del giornalista».

«"Donne in politica (a Torino) ecco le più…" votate? Produttive? Incisive? No. Ecco "le più belle e (sexy). La classifica". Sembra incredibile che nel 2023 una testata online che si occupa di cronaca e di politica arrivi a stilare una classifica delle donne che amministrano la cosa pubblica in base all'avvenenza». È quanto denuncia, in una nota, la Commissione pari opportunità della Fnsi.



«Succede su Torino Cronaca – spiega la Cpo – e a dettare la classifica (pubblicata ieri, lunedì 11 settembre 2023) è il collega Marco Bardesono. In questo momento, online, si trova una versione edulcorata della gallery dal cui titolo è scomparsa la parola sexy. Ma la fotogallery che rende merito alle politiche torinesi non per quello che fanno ma per come appaiono, rimane».



La Cpo Fnsi «condanna una narrazione giornalistica contraria al Manifesto di Venezia e all'articolo 5 bis del Testo unico dei doveri del giornalista e chiede che l'Ordine valuti i profili disciplinari della vicenda. Non attenua la gravità dei contenuti, la parallela gallery dei politici piemontesi più belli, pubblicata nello stesso giorno in una sorta di non richiesta par condicio. Non è questa – conclude la nota della Commissione pari opportunità – la parità che vogliamo».