Un momento dell'incontro

25 Lug 2023

La Cpo Fnsi al ministero delle Pari Opportunità

«Un incontro istituzionale in cui la Commissione ha presentato il suo lavoro trentennale, la sua ramificazione nelle regioni italiane e la rete di collaborazioni instaurata con organismi di categoria e università», spiega la presidente Pedrabissi.

La Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana al ministero delle Pari Opportunità. La presidente della Cpo Mara Pedrabissi, la consigliera Silvia Garambois e il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani hanno incontrato, martedì 25 luglio 2023, il capo di gabinetto della ministra Eugenia Roccella, Caro Lucrezio Monticelli, la vice capo gabinetto Assuntina Morresi e la capo ufficio stampa Claudia Passa.



«Un incontro istituzionale in cui la Cpo Fnsi ha presentato il suo lavoro trentennale, la sua ramificazione nelle regioni italiane e la rete di collaborazioni instaurata con organismi di categoria e università (ultimo il recentissimo accordo con La Sapienza) trovando interesse da parte dell'istituzione e condivisione di alcuni temi come lessico, formazione, gender gap», spiega la presidente Pedrabissi.



In particolare, aggiunge, «si è parlato del Manifesto di Venezia del 2017 recepito anche dal Testo unico del codice deontologico dei giornalisti e dell'importanza di una corretta narrazione per creare una cultura positiva, lontana dagli stereotipi. Durante l'incontro, si è condivisa l'importanza della formazione a tutti i livelli della società come pilastro per l'eliminazione di radici culturali fonti di disparità».