06 Lug 2023

Caso Sgarbi al Maxxi, la Cpo Fnsi: «Intervenga l'Ordine»

La protesta della Commissione pari opportunità dopo l'episodio che ha visto protagonista il sottosegretario, pubblicista iscritto in Emilia-Romagna, in dialogo con il cantante Morgan, alla presenza del giornalista Alessandro Giuli, neopresidente del museo.

«La Commissione pari opportunità della Fnsi, con "raccomandazione" presentata al Consiglio nazionale del 4 luglio 2023, ha segnalato all'Ordine nazionale dei giornalisti e agli Ordini territoriali interessati, per un possibile deferimento al consiglio di disciplina, l'episodio che ha visto protagonista il sottosegretario Sgarbi, giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dell'Emilia-Romagna, in dialogo con il cantante Morgan, alla presenza del giornalista Alessandro Giuli, neopresidente del Maxxi, sede che ha ospitato l'incontro». Lo si legge in una nota della Cpo-Fnsi.



«Nell'occasione pubblica, come è oramai ben noto, è stato utilizzato un linguaggio non continente, espressione di un pensiero sessista, volgare, offensivo, mentre chi "appartiene alla categoria dei giornalisti, dovrebbe ben conoscere l'uso del linguaggio corretto in contesti divulgativi, non solo per banale buonsenso, ma come previsto dal Manifesto di Venezia e dal Testo unico deontologico dell'Ordine dei giornalisti, art. 5 bis"», denuncia la Cpo, che «essendo parte di un sindacato – conclude la nota – ha espresso la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Maxxi che, in una lettera, avevano manifestato tutto il loro disagio per l'accaduto».