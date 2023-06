Un momento dell'incontro con la professoressa Flaminia Saccà

Nasce l'Osservatorio nazionale su media e violenza contro le donne e il Manifesto di Venezia

Siglato un accordo fra l'Università La Sapienza, le Cpo di Fnsi, Ordine dei giornalisti e Usigrai e l'associazione Giulia giornaliste. Il progetto durerà due anni e riguarderà giornali cartacei, on line e telegiornali.

L'Università La Sapienza di Roma, le Commissioni pari opportunità di Fnsi, Ordine dei giornalisti e Usigrai e l'associazione Giulia giornaliste hanno siglato un accordo per realizzare l'Osservatorio nazionale su media e violenza contro le donne e il Manifesto di Venezia.



La professoressa Flaminia Saccà e il suo team di ricerca del dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e socializzazione dell'Università la Sapienza hanno illustrato, lunedì 19 giugno 2023, i criteri scientifici del progetto della durata di due anni su giornali cartacei, on line e telegiornali.



«Le rappresentanti delle Cpo Fnsi, Ordine giornalisti, Usigrai e dell'associazione Giulia giornaliste – si legge in una nota – esprimono soddisfazione per la nascita di uno strumento atteso da tempo e fondamentale per promuovere un racconto corretto della violenza di genere».