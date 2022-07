Da Inpgi a Inps, una sintesi delle novità e la raccolta delle circolari

26 Lug 2022

Da Inpgi a Inps, una sintesi delle novità e la raccolta delle circolari

Un agile documento, redatto dalla Fnsi, che riassume alcune delle ricadute del passaggio, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto di previdenza della categoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che "con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (Inpgi) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi".



Il passaggio ha comportato e comporta una serie di importanti novità per i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e per i colleghi pensionati. Novità sintetizzate nel documento allegato in calce. Ulteriori approfondimenti sono stati forniti dall'Inpgi attraverso il blog InpgiNotizie. Sempre allegate in calce, infine, riproponiamo le circolari esplicative pubblicate dall'Inps.



