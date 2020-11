Sentenze | 27 Nov 2020 CONDIVIDI:

Delitto Rostagno, la Cassazione conferma l'ergastolo per Virga e l'assoluzione per Mazzara

«È importante che sia stato confermato il contesto mafioso dell'omicidio, ma è un peccato che resti un vuoto sugli esecutori materiali», dice l'avvocato Fausto Maria Amato, legale dei familiari del giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre 1988.

La sede della Corte di Cassazione a Roma (Foto: Alvesgaspar via Wikimedia Commons)

Confermati l'ergastolo per il boss Vincenzo Virga e l'assoluzione per Vito Mazzara. È la decisione dei giudici della Prima sezione penale della Corte di Cassazione sul processo per l'omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988.



I giudici di Piazza Cavour hanno rigettato i ricorsi presentati dalla difesa di Virga e dalla procura generale di Palermo contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del febbraio 2018. In primo grado Virga e Mazzara furono condannati entrambi. In appello Mazzara, accusato di essere il killer, era stato invece assolto.



«È importante che sia stato confermato il contesto mafioso dell'omicidio, ma è un peccato che resti un vuoto sugli esecutori materiali del delitto», dice l'avvocato Fausto Maria Amato, legale di Elisabetta Roveri e Maddalena Rostagno, compagna e figlia di Mauro Rostagno. (adnkronos.com)