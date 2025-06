L'ingresso del Tribunale di Genova (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Giu 2025

No al risarcimento contro Simona Zecchi: la soddisfazione di Stampa Romana

Il sindacato regionale: «La vicenda giudiziaria mette ancora una volta in primo piano l'esigenza di tutelare i giornalisti (e a maggior ragione i freelance) con una legge che li tuteli dalle citazioni in giudizio temerarie».

«L'Associazione Stampa Romana esprime soddisfazione per la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di risarcimento nei confronti della collega Simona Zecchi e del Fatto Quotidiano intentata da un ex militante dell'eversione intervistato su un fatto rilevante degli anni di piombo, la sparatoria di Cascina Spiotta in cui il 5 giugno del 1975 persero la vita l'appuntato dei Carabinieri D'Alfonso e la brigatista Cagol». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale venerdì 20 giugno 2025.



«La vicenda giudiziaria – conclude Stampa Romana - mette ancora una volta in primo piano l'esigenza di tutelare i giornalisti (e a maggior ragione i freelance) con una legge che li tuteli dalle citazioni in giudizio temerarie, pratica ormai frequentissima per limitare il diritto di cronaca». (anc)