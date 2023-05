730/2023, disponibili online i documenti di Casagit Salute (Foto: Twitter @CASAGIT)

08 Mag 2023

Dichiarazione dei redditi, disponibili online i documenti di Casagit Salute

Da lunedì 8 maggio 2023 sono reperibili nell'area riservata ai soci del sito web della Cassa la certificazione dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate e il riepilogo delle richieste di rimborso presentate dagli iscritti.

Da lunedì 8 maggio 2023 sono disponibili nella area riservata ai soci del sito web di Casagit Salute i documenti utili alla dichiarazione dei redditi.



In particolare, la Cassa mette a disposizione degli iscritti la certificazione dei dati (contributi e prestazioni rimborsate) trasmessi nei termini di legge all'Agenzia delle entrate (utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023) e il riepilogo delle richieste di rimborso presentate per le spese sanitarie sostenute nel 2022, con l'indicazione dello stato di lavorazione (costantemente aggiornato).



I due file si trovano nella nuova sezione "Documenti", attivata per rendere ancora più diretto il rapporto tra i soci e Casagit Salute. Nella stessa sezione saranno poi pubblicati il bilancio di esercizio e altre informazioni.



«Una funzione in più, di immediata consultazione – si legge sul sito web di Casagit Salute – per semplificare le comunicazioni e potenziare l'ampio ventaglio di servizi digitali. Tra questi ricordiamo, a titolo di esempio, l'invio online delle richieste di rimborso e la possibilità di aggiornare direttamente le informazioni di residenza e domicilio, Iban e contatti».