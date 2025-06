(Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Giu 2025

'Il lavoro del giornalista: valori, deontologia, contratto, tutela dei diritti e welfare': il 16 giugno corso a Bologna

Il seminario, organizzato dall’Aser, darà diritto a sei crediti deontologici ai colleghi che si registreranno sulla piattaforma della formazione.

“Il lavoro del giornalista: valori, deontologia, contratto, tutela dei diritti e welfare“: è questo il titolo del corso di formazione organizzato da Aser e Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, che si terrà lunedì 16 giugno 2025 a Bologna nella Aula Magna Santa Cristina (piazzetta Giorgio Morandi, 2) con inizio alle 14:30 (registrazione dalle 14). Il corso, della durata di quattro ore, darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.



Il seminario fa parte di un ciclo di incontri organizzati dall’Associazione della Stampa dell’Emilia-Romagna, in occasione del 120° anniversario della sua fondazione (1905-2025), nelle province della regione per ribadire e far conoscere alle nuove generazioni di giornalisti il ruolo del sindacato, dell’Ordine e degli istituti della categoria. Il corso si propone di far conoscere ai partecipanti il nuovo codice deontologico dell’Ordine; i servizi offerti dal sindacato e la tutela riservata agli iscritti; di approfondire le conoscenze delle prestazioni erogate da Inpgi e Casagit e le opportunità di una adesione al Fondo complementare dei giornalisti.



Di seguito l’elenco delle relazioni previste:



Conoscenza e consapevolezza, il ruolo del sindacato per la categoria – Paolo Maria Amadasi (presidente Associazione Stampa Emilia-Romagna);

Dal digitale all’intelligenza artificiale: come cambia il lavoro giornalistico – Matteo Naccari (segretario generale aggiunto Federazione nazionale della Stampa italiana);

Deontologia del giornalismo – Silvestro Ramunno (presidente Ordine giornalisti dell’Emilia-Romagna);

Uffici stampa nelle istituzioni: il lavoro del giornalista pubblico – Barbara Musiani (vicepresidente Associazione Stampa Emilia-Romagna);

Il futuro delle pensioni dei freelance – Roberto Ginex (presidente Inpgi);

L’evoluzione dell’offerta del welfare per i giornalisti – Gianfranco Giuliani (presidente Casagit Salute);

I vantaggi dell’adesione al Fondo – Alessia Marani (presidente del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani). (anc)