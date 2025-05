Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi (Foto: www.paoline.org) Maurizio Di Schino, Ucsi Lazio e Giunta Fnsi (Foto: www.paoline.org)

27 Mag 2025

Roma, seminario alla Lumsa sul messaggio di Papa Francesco a giornalisti e comunicatori

All'iniziativa, martedì 27 maggio 2025, ha partecipato anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi: «L'informazione è la ricerca del vero sempre e in ogni caso».

«L'informazione è la ricerca del vero sempre e in ogni caso. Leggendo i messaggi di Papa Francesco nelle Giornate della Comunicazione ho sempre trovato una grande coincidenza tra quelle che sono regole del buon giornalista e quello che diceva lui. Ritengo che l'informazione debba utilizzare assolutamente gli strumenti della ricerca del vero, della presenza sul campo, della conoscenza e della testimonianza». Lo ha detto Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, intervenendo al corso di formazione 'Papa Francesco: Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori. Analisi del contenuto del messaggio del Papa a giornalisti e comunicatori', svoltosi all'Università Lumsa, a Roma, martedì 27 maggio 2025.



«Non è un caso - ha proseguito Costante - che in una crisi terrificante come quella che è cominciata il 7 ottobre col pogrom di Hamas e va avanti ancora oggi con la distruzione di Gaza, quello che emerge è più comunicazione che informazione perché mancano i giornalisti sul campo. Le notizie trapelano, a volte in maniera strumentale. Per questo i giornalisti italiani stanno facendo appelli affinché chi fa informazione possa andare nei teatri di guerra, perché se non si vede con i propri occhi non si riesce a raccontare e non si riesce a fare quell'informazione corretta che serve ai cittadini per sottrarli alla dittatura del web e degli influencer».



Insieme con la segretaria generale Costante, in programma anche gli interventi di Andrea Tornielli (direttore della Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede), Carlo Bartoli (presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), suor Rose Pacatte (fsp, dottoressa in Pastorale e Comunicazione), Roberta Feliziani (componente del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio), Sergio Talamo (direttore comunicazione di Formez) e Paolo Valente (vicedirettore della Caritas italiana).



Saluti a cura di Francesco Bonini (Rettore dell'Università Lumsa), Guido D'Ubaldo (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio), don Stefano Cascio (vice direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma e consulente ecclesiastico dell'Ucsi Lazio), don Paolo Padrini (direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Tortona e consigliere dell'Associazione WebCattolici Italiani), don Alessandro Paone, Incaricato regionale per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Lazio.



A moderare l'incontro Fabio Bolzetta, presidente dell'Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) e Maurizio Di Schino, presidente dell'Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) del Lazio e componente della giunta esecutiva della Fnsi.



Nel corso della mattinata è stato anche consegnato il Premio Paoline 2025 a Paolo Ruffini, prefetto Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.