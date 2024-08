Donne nei media, tre occasioni di finanziamento per progetti internazionali

09 Ago 2024

Donne nei media, tre occasioni di finanziamento per progetti internazionali

Redazioni e singoli giornalisti e giornaliste lavoratori autonomi possono partecipare candidandosi a uno dei bandi di cui dà notizia la Ifj.

Donne nei media e non solo. Sono a disposizioni delle redazioni e dei giornalisti e giornaliste lavoratori autonomi tre occasioni di finanziamento per progetti internazionali. A darne notizia è la Ifj, il sindacato mondiale dei giornalisti.



Il primo bando è promosso dal Howard G. Buffett Fund ed è dedicato alle giornaliste. Il fondo mira a promuovere il ruolo delle donne nei media e si rivolge a «tutte le reporter che abbiano la passione e la grinta per perseguire un grande progetto». In palio ci sono 10mila dollari per accendere i riflettori su «una questione sociale sottorappresentata», da raccontare «sfidando le narrazioni dei media tradizionali». Tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link.



La seconda segnalazione ha ad oggetto le borse di studio per il giornalismo dei dati (data journalism) messe a disposizione dal Pulitzer Center. In questo caso, il progetto deve essere innovativo e coprire un tema 'dimenticato' grazie all'impiego dei dati. La competizione è aperta a tutti i giornalisti, registi, scrittori, fotografi e produttori radiofonici, sia lavoratori dipendenti che freelance. Dettagli e candidature sul sito web del Pulitzer Center.



Sempre il Pulitzer Center mette infine a disposizione finanziamenti per aiutare le redazioni a «elevare il livello di informazione sull'uguaglianza di genere e sulle questioni relative all'emancipazione femminile». Sono fortemente incoraggiate le candidature provenienti da contesti economici svantaggiati. Il contributo medio è di 5.000 dollari, ma può variare seconda delle circostanze. Requisiti e desiderata sono pubblicati qui.



(Foto: Freepik)