Dalida Angelini (cgiltoscana.it)

09 Ott 2023

È morta Dalida Angelini, il cordoglio di Assostampa e Odg Toscana

La prima segretaria donna della storia della Cgil Toscana si è spenta nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2023 dopo una breve malattia.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti di Assostampa Toscana, il presidente Giampaolo Marchini con il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, ai quali si unisce il toscano Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, partecipano, affranti, al dolore e al cordoglio della famiglia e della Cgil per la scomparsa dell'ex segretaria regionale Dalida Angelini.



Sempre sensibile e solidale con il mondo dell'informazione, Dalida Angelini volle, insieme ad Ast e Odg della Toscana, il premio giornalistico alla memoria di Nazzareno Bisogni, scomparso un anno fa dopo aver lavorato nell'ufficio stampa della Cgil ed essere stato un esponente in prima linea nel sindacato dei giornalisti.



Per onorare la memoria e la volontà di Dalida Angelini, Ast e Odg della Toscana si dichiarano pronti, con la Cgil, a dar vita alle prossime edizioni del "Premio Bisogni", la cui prima edizione ebbe grande successo, proprio grazie anche al suo straordinario impulso. (Da assostampa.org)