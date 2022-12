Claudio Donat Cattin con il presidente Mattarella nel 2016 (Foto: quirinale.it)

24 Dic 2022

È morto Claudio Donat Cattin, giornalista, autore televisivo, ex dirigente Rai

Nato in provincia di Cuneo nel 1943, professionista dal 1967, è stato anche vicedirettore della Gazzetta del Popolo, vicedirettore de Il Giorno, vicedirettore di Raiuno. Ha lavorato a fianco di Bruno Vespa nella trasmissione Porta a Porta. È stato consigliere nazionale della Fnsi.

È morto a Roma, sabato 24 dicembre 2022, all'età di 79 anni, Claudio Donat-Cattin, primogenito dei quattro figli di Carlo Donat-Cattin, segretario della Democrazia Cristiana e ministro. Era ricoverato in ospedale a causa di un malore.



Nato a Murazzano, in provincia di Cuneo, il 27 settembre 1943, giornalista professionista dal 1967, nella lunga carriera iniziata nel 1965 è stato anche vicedirettore della Gazzetta del Popolo, vicedirettore de Il Giorno, vicedirettore di Raiuno, autore e coordinatore di diversi programmi Rai. Ha lavorato a fianco di Bruno Vespa nella trasmissione Porta a Porta. Nel 1969, con il collega Vito Napoli, fu autore di una inchiesta sullo scandalo delle Cliniche nella Sanità Torinese che gli valse il premio Saint Vincent per la cronaca.



Impegnato negli organismi di categoria, Donat Cattin ha rappresentato a lungo l'Associazione Stampa Subalpina nel Consiglio nazionale della Fnsi. Era presidente della Fondazione dedicata al padre.