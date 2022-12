Alessio Viola, giornalista e scrittore (Foto: repstatic.it)

21 Dic 2022

Il giornalismo pugliese dice addio ad Alessio Viola, giornalista e scrittore

Collaboratore di Repubblica Bari e Corriere del Mezzogiorno, fra le tante attività svolte è stato anche sindacalista, insegnante, impegnato in politica. Da scrittore ha dipinto la Bari degli anni '80 e '90 nel romanzo 'Dove comincia la notte', edito da Rizzoli nel 2012. Il cordoglio della Fnsi.

Il giornalismo pugliese piange la morte del collega Alessio Viola, scomparso mercoledì 21 dicembre 2022 a Bari, all'età di 70 anni, in seguito a una grave malattia. Foggiano di nascita, ma barese d'adozione, laureato in Storia e Filosofia, fra le tante cose Viola è stato anche operaio, insegnante, sindacalista, attivista politico.



Da giornalista, pubblicista dal 2007, iscritto all'Ordine dei giornalisti della Puglia, ha collaborato con Repubblica Bari e Corriere del Mezzogiorno. Da scrittore ha dipinto la Bari degli anni Ottanta e Novanta nel romanzo, edito da Rizzoli nel 2012, "Dove comincia la notte", e prima ancora ha pubblicato, fra gli altri, "Nessuno è innocente" per Schena (2005) e "Closin time" per Laterza (2008).



Tanti i messaggi, dei rappresentanti delle istituzioni locali come del giornalismo pugliese, e non solo, giunti anche via social per un ultimo saluto, a testimoniare quanto Viola fosse apprezzato dalla sua comunità.



La Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi che hanno potuto conoscere e apprezzare Alessio Viola e rivolge un abbraccio alla moglie, la collega Ileana Sapone, e al figlio Cesare.